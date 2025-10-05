Türkiye ve dünya gündemi
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Parkı tanıtımı ile Mezarlık İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası ve Taziyeevi'nin açılış törenine katılacak.
(Bolu/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Ankara Filistin Dayanışma Platformuna mensup sivil toplum kuruluşları, Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazzelilere destek olmak amacıyla Melike Hatun Camisi'nde bir araya gelerek "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenleyecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Gaziantep FK, Göztepe-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.30/17.00/İzmir/Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor, Özbelsan Sivasspor-Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor ve Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.30/Sivas/Iğdır/16.00/Muğla/19.00) (Fotoğraflı)
3- Nesine 2. Lig'in 7. haftasında Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.
4- Nesine 3. Lig gruplarında 5. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları tamamlanacak, derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe ArsaVev, İBB GOP Halit Kıvanç Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket, Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Nesibe Aydın, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Kocaeli/14.00/Çanakkale/15.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasına 3 maçla devam edilecek.
9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında Üsküdar Belediyespor, Polonya'nın KPR Gminy ekibini konuk edecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftasında Odunpazarı-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Eskişehir/17.00/Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on sekizinci ayağı Singapur Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Singapur/15.00) (Fotoğraflı)