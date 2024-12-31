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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Kurtarma 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni'ne katılacak, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nde basın mensuplarına açıklama yapacak.

(Yalova/12.00/Bolu/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin "Turizm Uydu Hesabı" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı, basına açık gerçekleştirilecek. Takım kaptanı Sinan Osmanoğlu ve takımın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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