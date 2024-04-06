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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi Liderler Zirvesi'ne katılacak.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansı (AA) 104 yaşında

- AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezinin açılışına katılacak.

(Kayseri/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 29. haftası, Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor-Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor-Boluspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Muğla/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 20. haftası, Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Su Topu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında Slovanya'nın AVK Triglav takımını Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



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