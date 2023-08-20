Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ünye Müftülüğü hizmet binası ve beraberindeki hizmet birimlerinin açılışına katılacak.
(Ordu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.
(Düsseldorf/21.00) (Fotoğraflı)
3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın finalinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek. Milli sporculardan Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş finalinde mücadele edecek; Alperen Acet yüksek atlama, İsmail Nezir ve Yasmani Copello Escobar 400 metre engel, Mikdat Sevler 110 metre engelde seçme yarışlarına çıkacak.
(Budapeşte/08.15-14.05) (Fotoğraflı)
5- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Pendikspor ve Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçları yapılacak.
(İstanbul/19.15/21.45/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)
6- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasına Teksüt Bandırmaspor-Boluspor, Manisa FK-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Gençlerbirliği ve Altay-Tuzlaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Balıkesir/Manisa/17.00/Sakarya/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.
(Spielberg/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.