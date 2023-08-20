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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ünye Müftülüğü hizmet binası ve beraberindeki hizmet birimlerinin açılışına katılacak.

(Ordu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

(Düsseldorf/21.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın finalinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek. Milli sporculardan Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş finalinde mücadele edecek; Alperen Acet yüksek atlama, İsmail Nezir ve Yasmani Copello Escobar 400 metre engel, Mikdat Sevler 110 metre engelde seçme yarışlarına çıkacak.

(Budapeşte/08.15-14.05) (Fotoğraflı)

5- Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş-Pendikspor ve Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor maçları yapılacak.

(İstanbul/19.15/21.45/Gaziantep/21.45) (Fotoğraflı)

6- Trendyol 1. Lig'in 2. haftasına Teksüt Bandırmaspor-Boluspor, Manisa FK-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Gençlerbirliği ve Altay-Tuzlaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/Manisa/17.00/Sakarya/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/15.00) (Fotoğraflı)

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