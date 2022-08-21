Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsung 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın startını verecek ve ödül törenine katılacak.
(İstanbul/09.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.
(İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor, Pendikspor-Altay, Yeni Malatyaspor-Adanaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçları oynanacak.
(Ankara/16.30/İstanbul/17.00/Malatya/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.
(Spielberg/15.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.