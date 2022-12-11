Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,277.00
BTC/USDT
17,191.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 11.12.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "KL SUMMIT" Kuala Lumpur Forumu 6. Yıllık Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 17. haftaya, Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Erzurumspor, Altınordu-Bodrumspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.30/Ankara/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 16. hafta maçları tamamlanacak; Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında ise 8. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Galatasaray Nef-Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Rize Belediyespor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/13.00/Bursa/13.30/Ankara/14.00/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit, PTT-Türk Hava Yolları, Sigorta Shop-İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Adana/14.00/Ankara/14.00/17.00/Aydın/15.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak, 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
TRT World Forum 2022'de "Savaşın Gölgesinde Gazetecilik" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet