Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "KL SUMMIT" Kuala Lumpur Forumu 6. Yıllık Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto 1. Lig'de 17. haftaya, Dyorex Boluspor-Beyçimento Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Erzurumspor, Altınordu-Bodrumspor maçlarıyla devam edilecek.
(Bolu/13.30/Ankara/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
2- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 16. hafta maçları tamamlanacak; Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında ise 8. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Galatasaray Nef-Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Melikgazi Kayseri Basketbol-Antalya Toroslar Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor-Rize Belediyespor ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/13.00/Bursa/13.30/Ankara/14.00/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit, PTT-Türk Hava Yolları, Sigorta Shop-İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Adana/14.00/Ankara/14.00/17.00/Aydın/15.00/Bolu/16.00/Aksaray/17.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 9. haftası başlayacak, 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.