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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 19.02.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nın 3. ve son gününde liderler, düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak. (Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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