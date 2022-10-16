Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 16.10.2022
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR​​​​​​​

1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına Medipol Başakşehir-İstanbulspor ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK-Bodrumspor, Göztepe-Tuzlaspor ve Sakaryaspor-Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 10. hafta Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla tamamlanacak.

4- Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; A ve B gruplarında ilk hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya Gaziantep Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasında 2 maç oynanacak.

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/14.00/Ankara/15.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.

(Van/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin rövanşında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Nykobing/19.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşlarında, Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak; Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.

(Salerno/19.30/Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı
Kuraklık ve soğuğa dayanıklı tritikale geliştirilecek
Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet