Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda miting yapacak.
(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasına Medipol Başakşehir-İstanbulspor ve Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta Beyçimento Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK-Bodrumspor, Göztepe-Tuzlaspor ve Sakaryaspor-Adanaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 10. hafta Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla tamamlanacak.
4- Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; A ve B gruplarında ilk hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftaya Gaziantep Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes-Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasında 2 maç oynanacak.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Rize Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Hatay/14.00/Rize/15.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta, Spor Toto-Ziraat Bankkart ve Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bitlis/14.00/Ankara/15.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbolda 2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı konuk edecek.
(Van/17.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur mücadelesinin rövanşında Yalıkavakspor, Danimarka'nın Nykobing Falster takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Nykobing/19.00)
10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşlarında, Ankara Yenimahalle Belediyespor, İtalya'nın Jomi Salerno takımıyla deplasmanda karşılaşacak; Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.
(Salerno/19.30/Antalya/14.00) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 5. hafta İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.
(İzmir/16.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.