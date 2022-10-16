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Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ömer Yıldız   | 16.10.2022
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.

15 araç ve 30 itfaiye erinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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