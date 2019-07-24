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Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'teki bir plastik fabrikasının geri dönüşüm depo bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mehmet Akif Parlak   | 24.07.2019
Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 

"Sadece bekçi etkilenmiş"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede çok yönlü araştırma ve inceleme çalışması başlattıklarını söyledi. 

Yangının fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıktığını tespit ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Fabrika sahibine henüz ulaşamadık. Dumandan sadece fabrika bekçisi etkilenmiş, oda ayakta tedavi edildi. Yangına 70 personel ve 48 araç ile müdahale ediyoruz. Ekiplerimizin yangına müdahalesi devam ediyor." diye konuştu.

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