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İzmir'de ahşap palet fabrikasında yangın

İzmir'de ahşap palet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Halil Fidan   | 26.07.2019
İzmir'de ahşap palet fabrikasında yangın

Izmir

İzmir'de ahşap palet fabrikasının depo bölümünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi 7405/1 Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için helikopterin de kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ediyor.

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