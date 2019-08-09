Euro
6.13
Dolar
5.47
BIST 100
99,208.49
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tuzla’da fabrika yangını

Tuzla'da Plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alptekin Soykan   | 09.08.2019
Tuzla’da fabrika yangını

İstanbul

Tuzla Orta Mahalle 5. Cadde’de bulunan plastik boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Tuzla’da fabrika yangını

Tuzla’da fabrika yangını

Alevlerin arasında kalan kaplumbağaları ekipler kurtardı

Başkentte depoda yangın çıktı

Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı

Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı yandı