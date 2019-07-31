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İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Efsun Yılmaz   | 31.07.2019
İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İzmir

İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova semti 364/12 Sokak'ta otomobil, kamyonet ve minibüslerin olduğu yediemin deposunda otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin arasında kalan depodaki bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

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