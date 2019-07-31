İzmir'de yediemin otoparkında çıkan yangın söndürüldü
İzmir'in Bornova ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir
İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova semti 364/12 Sokak'ta otomobil, kamyonet ve minibüslerin olduğu yediemin deposunda otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin arasında kalan depodaki bazı araçlar hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.