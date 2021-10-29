Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhuriyet'imiz 98 yaşında
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
- Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.
(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.
(Çorum/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 ülkeleri maliye ve sağlık bakanları ortak toplantısı yapılacak.
(Roma)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, Karayolları-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.
(Ankara/15.15) (Fotoğraflı )
4- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Ragbi Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.
(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı)
5- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başlayacak; 29 Ekim Cumhuriyet Kupası mücadelesi Boğaziçi'nde yapılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.