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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 29.10.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhuriyet'imiz 98 yaşında

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

- Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.

(Çorum/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 ülkeleri maliye ve sağlık bakanları ortak toplantısı yapılacak.

(Roma)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)


SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, Karayolları-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.15) (Fotoğraflı )

4- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Ragbi Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı)

5- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başlayacak; 29 Ekim Cumhuriyet Kupası mücadelesi Boğaziçi'nde yapılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

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