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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

Ekip   | 07.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki tünellerin açılışını yapacak. (Kahramanmaraş) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.

3- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.

6- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

8- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Süper Lig'in 8. haftasında, Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor maçları yapılacak.

10- TFF 1. Lig'in 9. haftasına, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor, Ümraniyespor-Tuzlaspor ve Ankaraspor-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Anadolu Efes, OGM Ormanspor-Aliağa Petkimspor ve Frutti Extra Bursaspor-Türk Telekom maçlarıyla başlayacak.

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında, İlbank-PTT, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA ve Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları maçları yapılacak.

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

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