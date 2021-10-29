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Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

Alpaslan Körükcü   | 29.10.2021
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu Fotoğraf: Alpaslan Körükcü - Anadolu Ajansı

Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya'daki sıcak hava balonlarının sepetlerine, bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balonlar, hazırlıkların ardından Göreme beldesi ve Çavuşin köyünden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumunda gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

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