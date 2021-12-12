Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- Genel Kurulda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden komisyona geri çekilen sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler görüşülecek.
(TBMM/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.
- Zirvenin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.
(İstanbul/09.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.
(Sakarya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Adana Demirspor-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.
(Adana/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü maçıyla tamamlanacak.
(Samsun/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'de 17. hafta; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta ise 17. hafta mücadelesi yapılacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına 3 maçla devam edilecek.
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor-Sorgun Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto, Altekma-Galatasaray HDI Sigorta ve Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/İzmir/15.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Eskişehir/18.30) (Fotoğraflı)
8- 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası Yenibosna'daki Pullman Hotel Convention Center'da sona erecek. Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 70, 80 ve +80, kadınlarda ise 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)
9- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.
(Abu Dabi/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.