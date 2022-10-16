Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 21 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Kemal Özdemir   | 16.10.2022
Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak

Erzincan

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili 21 sanık hakkında Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Katliamda sorumluluğu bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Soruşturma aşamasında, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.

Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı
Kuraklık ve soğuğa dayanıklı tritikale geliştirilecek
Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak
Türkiye ve dünya gündemi
Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak

Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak

Ergan Dağı'nda kayak sezonu öncesi kurtarma tatbikatı yapıldı

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

'Islah ettiği' kuzularıyla üretimi ve hayvan sayısını artırdı

'Islah ettiği' kuzularıyla üretimi ve hayvan sayısını artırdı
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar

Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye insan kaynağı, potansiyeli ve başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye insan kaynağı, potansiyeli ve başarılarıyla bütün Türk devletlerine yön verebilecektir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet