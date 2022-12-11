Mersin'in Erdemli ilçesindeki sit alanının statüsü yeniden belirlendi
Mersin'in Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi alanında kalan 3. derece arkeolojik sit alanının statüsü değiştirilerek, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Merkez Mahallesi Şeytan Deresi doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan ve mülkiyeti hazineye ait parselde tespit edilen kültür varlıklarının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.