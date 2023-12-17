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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şebiarus Programı"na katılacak.

(Konya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

(Hangzhou/14.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray Ekmas-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 3 maç yapılacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/16.00/Bursa/15.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Hatay/İstanbul/14.00/Şırnak/16.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

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