Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şebiarus Programı"na katılacak.
(Konya/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.
(Hangzhou/14.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor İnfo Yatırım, Galatasaray Ekmas-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.
(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında 3 maç yapılacak.
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın-Beşiktaş, Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/16.00/Bursa/15.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Hatay/İstanbul/14.00/Şırnak/16.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.