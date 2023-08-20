Bolu Dağı'nda yoğun sis
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.
Düzce
Türkiye'nin en önemli güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki sis ulaşımı yavaşlatıyor.
• Görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 20, 2023
• Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili oldu https://t.co/U7Zaws0QOf pic.twitter.com/JUA7rgWbH8
Yoğun sis nedeniyle Bakacak, Karanlık Dere ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düşüyor.
Güzergahta görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.