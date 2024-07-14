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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Belediyesini, rezerv alan olarak ilan edilen Metin Tamer ve Sefa Evler Sitesi ile İstasyon Caddesi'ni ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Afyonkarahisar'da düzenlenen değerlendirme kampının kapanışında konuşacak.

(Afyonkarahisar/13.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul) 

2- Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin yankıları takip ediliyor.

(Washington) 

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek-Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenecek.

(10.15/14.45) 

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri" programında konuşma yapacak.

(İstanbul/17.30) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dolmabahçe'de 15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çevir programına katılacak.

(İstanbul/09.00) 

2- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), İspanya ile İngiltere arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

(Berlin/22.00) 

3- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon, erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz arasında yapılacak final mücadelesiyle sona erecek.

(Londra) 


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