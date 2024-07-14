Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,190.60
BTC/USDT
59,922.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Bozdoğan-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit kırsalında emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen "Bozdoğan-50" operasyonunda, biri kırmızı kategoride yer alan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Oğuzhan Sarı  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
"Bozdoğan-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla "Bozdoğan-50" operasyonunun yapıldığını kaydetti.


Operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristlerden birinin "Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi"ne kırmızı kategori olarak girme kararı alınan "Herekol" kod adlı Taner Öğmen olduğunun tespit edildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, diğer teröristin kimliklendirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Herekol kod adlı Taner Öğmen adlı teröristin 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak'ın kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş. Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi."

Operasyonu gerçekleştiren jandarma, polis ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş dünyasından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları
Türkiye ve dünya gündemi
"Bozdoğan-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

"Bozdoğan-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Bozdoğan-50" operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya: FETÖ firarilerinin yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de, yüzde 23'ünün Almanya'da olduğu değerlendiriliyor

Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildi

Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi

Şırnak'taki "Bozdoğan-49" operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi
Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı

Yurt genelinde son 5 günde 4 bin 466 aranan kişi yakalandı
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet