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Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

Aydın Arik  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Diyarbakır'da yolcu otobüsü refüje çarptı, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AD 868 plakalı yolcu otobüsü, Bismil ilçesi girişi Sanayi mevkisinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 18 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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