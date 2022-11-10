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Türkiye ve BM arasında imzalanan bir anlaşma ile daha İstanbul bölgesel merkez haline geliyor

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Kalkınma İşbirliği Ofisi'nin İstanbul'da bölgesel ofisi kurulmasına yönelik ev sahibi ülke anlaşması imzalandı.

Betül Yürük   | 10.11.2022
Türkiye ve BM arasında imzalanan bir anlaşma ile daha İstanbul bölgesel merkez haline geliyor

New York

Anlaşmaya, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM Kalkınma İşbirliğinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Oscar Fernandez-Taranco imza attı.

Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye'nin bu anlaşma üzerinde iki yılı aşkın süredir çalıştığını belirterek anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki tarafın da gösterdiği esnekliğin ardından anlaşmanın tamamlandığını belirten Sinirlioğlu, Kalkınma İşbirliği Ofisi'nin İstanbul'daki varlığının Türkiye için her zaman bir öncelik olduğunu söyledi.

Söz konusu ofisin BM Kalkınma Sisteminin omurgalarından biri ve küresel ve ülke düzeyindeki girişimler arasında bağlantı sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasını sağladığını ve bunun da Türkiye ve BM arasındaki işbirliğinin bir başka örneği olduğunu ifade etti.

Bu anlaşmanın Türkiye ve BM arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine dikkati çeken Sinirlioğlu, "Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki varlığını sürdürüyor. İstanbul şu anda BM'nin çeşitli bölgesel ofislerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve BM arasında artan işbirliği sonucu İstanbul, çeşitli BM kuruluşlarının bölgesel merkezi haline geldi. Türkiye, İstanbul'u BM için daha büyük bir bölgesel ve küresel merkez haline getirmeyi hedefliyor." dedi.

BM Kalkınma İşbirliğinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Oscar Fernandez-Taranco da anlaşmanın imzalanma sürecindeki çabaları ve yakın işbirliği nedeniyle Büyükelçi Sinirlioğlu'na teşekkür etti.

Anlaşmanın BM Genel Sekreteri'nin reform çabalarına destek açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Fernandez-Taranco, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da olmaktan mutluluk duyacağız. İstanbul son derece önemli bölgesel bir merkez." ifadelerini kullandı.

Fernandez-Taranco, İstanbul'da kurulacak ofisin diğer bölgelere ve ülkelere erişim açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.

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