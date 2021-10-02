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Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Berk Özkan   | 02.10.2021
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi Fotoğraf: Murat Kula - AA

İstanbul

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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