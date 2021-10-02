Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi
İstanbul
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.