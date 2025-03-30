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Türkiye, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" vesilesiyle uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdürecek

Dışişleri Bakanlığı, 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesi vesilesiyle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Büşranur Keskinkılıç  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Türkiye, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" vesilesiyle uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdürecek

Ankara

Bakanlıktan, 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık girişiminin, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildiği belirtildi.

Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, çevrenin korunması ve atık yönetimi konularında farkındalığın artırılması yönünde önemli bir katkı sunduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uluslararası çabalara öncülük etmeyi sürdürecektir." denildi.

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