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Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) Konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Konsey üyeliğine yeniden seçilmekten memnun

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) Konsey üyeliğine seçilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin 3 Haziran'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 14. IALA Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimlerde yürütme organı olan IALA Konseyine yeniden seçildiği belirtildi.

Türkiye'nin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce temsil edildiği IALA Konseyinin 2006 yılından bu yana kesintisiz olarak üyesi olduğu aktarılan açıklamada, "Türkiye’nin IALA Konseyine 5. kez yeniden seçilmesi, ülkemizin deniz güvenliği ve seyrüsefer yardımcıları alanındaki bilgi ve deneyiminin takdir edildiğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

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