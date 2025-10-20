Dolar
Gündem

Türkiye, pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetindeki konumunu güçlendirecek

Türkiye, yıl sonunda 16 bin 939'a ulaşması beklenen lisanslı pilot sayısını 2028'de 18 binin üzerine çıkararak küresel havacılık rekabetinde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Mertkan Oruç, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Türkiye, pilot kadrosunu büyüterek küresel havacılık rekabetindeki konumunu güçlendirecek

Ankara

AA muhabirinin, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, havacılık ve uzay alanındaki küresel rekabette konumunu güçlendirmek amacıyla gelecek yıl da çalışmalarını sürdürecek.

Bu kapsamda, uluslararası standartlara uygun olarak sivil havacılık güvenliği ve uçuş emniyetinin sağlanmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam edecek.

İkili ve çok taraflı hava ulaştırma anlaşmalarının yapılması ve bunların takibine ilişkin çalışmalar gelecek yıl da sürdürülecek.

Tüm bu çalışmalarla birlikte geçen yıl 16 bin 290 olan ülkedeki lisanslı pilot sayısının, yıl sonunda 16 bin 939'a ulaşması öngörülüyor. Bu sayının, gelecek yıl da 17 bin 102 olması hedefleniyor.

Lisanslı pilot sayısının 2027'de 17 bin 816'ya, 2028'de de 18 bin 127'ye ulaştırılması bekleniyor. Bu gelişimin, havacılık alanındaki küresel rekabette ülkeye avantaj sağlaması amaçlanıyor.

Lisanslı balon pilotu sayısının da gelecek yıl 723, 2027'de 732 ve 2028'de 747 olması planlanıyor.

Denetimler artarak sürecek

Türkiye'nin bu sektörde güçlenmesi için sivil havacılık denetimleri de kesintisiz sürecek. Yıl sonuna kadar 1708'i bulması beklenen denetim sayısının, gelecek yıl 2 bin 399, 2027'de 2 bin 485 ve 2028'de 2 bin 664 olması hedefleniyor.

Türkiye'nin sivil havacılık faaliyetlerindeki standartlara eksiksiz uyumu da hedefler arasında yer alıyor.

Yıl sonunda 0,52 olması beklenen "ülke adına tescilli hava araçlarının diğer ülkeler tarafından yapılan denetlemelerdeki (SAFA denetimi) kabul edilebilir maksimum puan seviyesi"nin, gelecek yıl yüzde 0,4 seviyesine çekilmesi ve ilerleyen yıllarda da bu seviyenin korunması amaçlanıyor.

Bu yıl yüzde 84 seviyelerinde beklenen Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da gelecek yıl yüzde 60'a inmesi, 2027 ve 2028'de yüzde 65 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sivil havacılığa yönelik güvenliği tehdit eden müdahale ve tehlikelere karşı tedbir alınarak bu konuda eğitim verilmesi de planlanıyor.

