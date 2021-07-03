Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye’nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kurulan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Kemal Erdoğmuş   | 03.07.2021
Türkiye’nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş - Anadolu Ajansı

Sivas

Şarkışla canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Pazarda, 1 ton ağırlığındaki boğa 30 bin liradan satışa sunulurken 900 kilogram ağırlığındaki "Şampiyon" isimli tosun ise 25 bin liradan satılıyor.

Gemerek ilçesinde besicilik yapan ve "Şampiyon"un sahibi olan Onur Can, AA muhabirine, büyük bir emekle büyüttükleri tosunlarını 25 bin liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Can, kurbanlık satışlarının bayrama yakın daha da hızlanacağını belirtti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden Şarkışla canlı hayvan pazarına satış yapmak için gelen Gıyasettin Oruç ise yem fiyatlarının yüksek olduğunu savundu.

Kalender Ceylan ise henüz isim vermedikleri 1 tonluk tosunu 30 bin liradan satışa çıkardıklarını ifade etti.

Pazarda zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya

Benzer haberler

Türkiye’nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Türkiye’nin 'en büyük' canlı hayvan pazarının bulunduğu Sarkışla'da Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor

Sivas'ta köy muhtarının girişimiyle tersine göç için parsel dağıtılacak

Meliha bebek, hava ambulansıyla kaldırıldığı hastanede yaşama tutundu

Meliha bebek, hava ambulansıyla kaldırıldığı hastanede yaşama tutundu
Sivas'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandı

Sivas'ta ambulans helikopter zatürre olan "Meliha bebek" için havalandı
Sivas'ın 'doktor balıkları' Kalkım Kaplıcaları'nda da şifa dağıtacak

Sivas'ın 'doktor balıkları' Kalkım Kaplıcaları'nda da şifa dağıtacak