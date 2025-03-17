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Türkiye, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devralacak

Türkiye, 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez yürütecek.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Türkiye, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devralacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında, 1 Temmuz 2025 - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez devralacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargahları ile Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvvetimiz, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS, TCG GAZİANTEP ile Rota/İspanya'daki DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı'na katılacaktır. Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından birlik/gemiler, Leventler/Foça Limanı'ndan göreve uğurlandı."

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Türkiye, NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti Amfibi Görev ile Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini devralacak
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