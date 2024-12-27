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Türkiye mezunu 16 binden fazla Suriyeli yeni Suriye'nin inşasında aktif rol alacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim almış Suriyeli mezunların, ülkelerinin yeniden yapılanmasında kritik roller alacağını belirtti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Türkiye mezunu 16 binden fazla Suriyeli yeni Suriye'nin inşasında aktif rol alacak Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Eren, YTB'nin Suriyelilere yönelik çalışmaları ve Suriyeli mezunlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye halkının uzun yıllara dayanan mücadelesi sonrasında gerçek sahiplerine kavuştuğunu ve Suriye'de geçici bir yönetimin olduğunu hatırlatan Eren, "Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Buradaki istikrarın devam etmesini umuyoruz. Suriye'deki bu geçici yönetimin de inşallah meşruiyetinin tüm dünya tarafından kabul edileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar da çok önemli işler, çok kalıcı işler yapma gayretinde oldular." ifadelerini kullandı.

"16 bin civarında Türkiye'den mezun olmuş Suriyeli üniversite mezunu var"

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'de devletin yeniden inşası ve ülkenin tüm altyapı, üstyapı, insan kaynağı açısından Türkiye tarafından desteklenmesine yönelik çalışmalarda yer almak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"16 bin civarında Türkiye'den mezun olmuş Suriyeli üniversite mezunu var. Bunların büyük bir kısmı da Türkiye Burslarıyla eğitimlerini aldılar. Dolayısıyla çok büyük bir insan kaynağı var elimizde. Bu mezunlarla iletişim kurmaya başladık. Bilgilerini çıkarmaya başladık."

Eren, Türkiye'de eğitim almış bu kadroların, Suriye'de insan kaynağı anlamında kurumları tekrardan ihya edeceğini, tekrardan çalıştıracağını söyledi.

Suriyeli mezunların, Türkiye'deki teknik tecrübeyi Suriye'ye taşırken oralarda bunun icrasını yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Eren, "16 binden fazla Türkiye mezunu Suriyelinin, yeni Suriye'nin inşasında kritik ve önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Eren, üniversite eğitimini Türkiye'de almış binlerce Suriyelinin Suriye'nin geleceğine ve kalkınmasına da katkı sağlayacağını vurgulayarak "Bu anlamda biz de Türkiye mezunları çalışmamızda bu Suriyeli kardeşlerimizin tespit edilmesi ve bunların bölümlerine göre ayrılması ve bunlardan maksimum derecede faydalanılmasıyla alakalı da görüşlerimizi bildireceğiz." diye konuştu.

Türkiye mezunu Şeybani, Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı

Suriye'de yeni dönemde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu Esaad Hasan Şeybani, Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı ve Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Garib ise Halep Valisi olarak atanmıştı.

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