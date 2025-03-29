Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,888.00
BTC/USDT
83,939.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitimleri Programı (ADAMEP) kapsamında Moldova'da kentsel arama kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor.

Dmitri Chirciu  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor

Kişinev

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TİKA ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (İGSU) işbirliğinde 21-25 Ekim'de Moldovalı uzmanlara temel düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildiği hatırlatıldı.

Eğitimin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli tarafından verildiği belirtilen açıklamada, "24-28 Mart'ta Moldovalı uzmanlara ileri düzeyde kentsel arama kurtarma eğitimi verildi. Bunun için AFAD'dan 5 eğitmen Moldova'ya geldi. Eğitime 30 kişi katıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eğitim programının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendiği ve törene, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği yetkilileri ile TİKA Kişinev Program Koordinatörü Tarık Mete ve Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Aleksandru Oprea'nın katıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, TİKA Kişinev Program Koordinatörü Mete, törende yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetler aracılığıyla Türkiye'nin tecrübelerini dost ve kardeş ülkelere aktardığını belirterek, "Bu, TİKA'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanda çeşitli eğitimler hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Moldova Acil Durumlar Genel Müdürü Oprea da sağladığı eğitimden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek, "Bu tür eğitim programları vesilesiyle gerçekleştirilen tecrübe paylaşımını çok önemsiyoruz. Bu işbirliğinin uzun yıllara yayılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, eğitim programına katılanlara sertifika verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama
Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanı Tunç'tan, Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor

Türkiye kentsel arama kurtarma alanındaki tecrübelerini Moldova'ya aktarmaya devam ediyor

TİKA, Gabon'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı

TİKA'dan Saraybosna'daki tarihi Hünkar Camisi'nde yüzlerce çocuğa iftar

TİKA'dan dünyanın dört bir yanında Ramazan yardımı

TİKA'dan dünyanın dört bir yanında Ramazan yardımı
Rusya: ABD ile yapıcı, pragmatik ve etkili diyaloğun gelişmesinden memnunuz

Rusya: ABD ile yapıcı, pragmatik ve etkili diyaloğun gelişmesinden memnunuz
TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı

TİKA'nın Karadağ'da yürüttüğü projelerin açılışları yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet