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Türkiye ile Mısır insansız kara araçları üretiminde işbirliği yapacak

HAVELSAN ile Mısır'daki Arap Endüstri Organizasyonuna bağlı Kadir Fabrikası arasında işbirliği anlaşması İmzalandı.

Safiye Karabacak, Ekrem Biçeroğlu, Muhammed Emin Canik  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Türkiye ile Mısır insansız kara araçları üretiminde işbirliği yapacak

Istanbul

Anlaşmayı HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal ile Kadir Fabrikası Başkanı Amr Abdulaziz imzaladı.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki imza töreninde Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de hazır bulundu.

İşbirliği anlaşması kapsamında Türk tarafının teknik ve lisans desteğiyle Kadir Fabrikası'nda bu yıl insansız kara araçları üretimine başlanması bekleniyor.

İmza töreninin ardından Kadir Fabrikası Başkanı Abdulaziz, Büyükelçi Şen ve HAVELSAN yetkililerine, ticari motosiklet ve golf cart ile mobilya üretilen tesisleri gezdirdi.

Büyükelçi Şen, gezinin sonunda Kadir Fabrikası'nın teknoloji ve kalitesiyle Mısır’daki en önde gelen tesislerden olduğunu belirterek HAVELSAN ile Kadir arasındaki bu işbirliğinin ilk adımının ve devamının her iki ülkenin menfaatine olacağına inandığını ifade etti.

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