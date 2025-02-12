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Türkiye ile Endonezya arasında ticarette işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı

Bakan Bolat, Endonezyalı mevkidaşı Santoso ile imzaladıkları anlaşmanın özellikle KOBİ'lere yönelik dijital ticaret imkanlarının geliştirilmesinden tanıtım faaliyetlerine kadar birçok konuda ikili ticaretin artırılmasına katkı sunacağını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Türkiye ile Endonezya arasında ticarette işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşma imzalandı

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Endonezyalı mevkidaşı Budi Santoso ile imzaladıkları anlaşmanın özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik dijital ticaret imkanlarının geliştirilmesinden tanıtım faaliyetlerine kadar birçok konuda işbirliği sağlayarak, ikili ticaretin artırılmasına katkı sunacağını bildirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun başkanlık ettiği, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıklarını belirtti.

Toplantıda, her iki Cumhurbaşkanı'nın da ülkeler arasındaki siyasi, kültürel, ticari ve ekonomik işbirliği alanlarının önemini vurguladığını aktaran Bolat, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde 75'inci yılını kutladığını hatırlattı.

Bolat, Türkiye'nin Endonezya'yla ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplantı kapsamında Endonezya Ticaret Bakanı Santoso ile ticaret alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını bildiren Bolat, "Bu anlaşma, özellikle KOBİ'lere yönelik dijital ticaret imkanlarının geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ticari tanıtım faaliyetleri gibi konularda işbirliğimizi geliştirmek suretiyle ikili ticaretimizin artırılmasına, çeşitlendirilmesine ve dengeli büyümesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bolat, mevkidaşı Santoso ile görüşmelerinde, iki ülke ticari ilişkilerini değerlendirdiklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Endonezya arasındaki ticari ilişkileri geliştirme konusundaki kararlığımızı ifade ettik. Paylaşmış olduğumuz değerler ve halklarımız arasındaki dostane bağlardan güç alarak, her iki ülkenin refahını artıracak ekonomik işbirliği alanlarını derinleştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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