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Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı

Kayıt için tanınan ve dün sona eren sürede İstanbul'da 5 bin 455, Ankara'da 2 bin 42, İzmir'de 2 bin 896 tehlike arz eden köpeğe mikroçip uygulaması yapıldı.

Mustafa Çalkaya   | 15.01.2022
Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, yasaklı ırk olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully türü köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen süre dün sona erdi.

Bu kapsamda söz konusu ırkların kayıt altına alınması için tanınan sürede İstanbul'da 5 bin 455, Ankara'da 2 bin 42, İzmir'de 2 bin 896 olmak üzere, Türkiye genelinde 23 bin 406 tehlike arz eden köpeğe mikroçip uygulaması yapıldı. Tehlike arz edilen köpeklerin kısırlaştırma işlemi tamamlandıktan sonra Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydı gerçekleştirildi.

Yasak ırk köpekler ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının Aralık 2021'de yayımladığı genelgeyle listeye eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yapan, bu hayvanların ticaretini izinsiz gerçekleştirenlere hayvan başına bu yıl 14 bin 982 lira para cezası getirilmişti.

Kurala uymayan köpek sahiplerine de 11 bin lira para cezası kesiliyor.

Söz konusu ırka mensup hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamıyor ve halkın yoğun bulunduğu yerlere, çocuk parklarına sokulamıyor.

Sokağa terk edenlere 40 bin 860 lira ceza

Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabiliyor. Hayvan bakımevlerinin, yeni kanundaki değişiklikle teslim edilen hayvanları kabul etmeleri gerekiyor.

Söz konusu hayvanları hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 40 bin 860 lira idari para cezası verilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak, bunlar belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasıyla ilgili Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe girdi. Yapılan yasal düzenleme ve daha sonra yayımlanan Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak 2022'ye kadar Bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.

Vatandaşlar başıboş gezen, tehlike arz eden bu köpek ırklarını gördüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar il şube, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri veya belediyelere, kolluk kuvvetlerine, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verebiliyor.

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