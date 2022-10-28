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Türkiye geneli eş zamanlı "huzur güven" uygulamalarında aranan 1270 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türkiye Huzur Güven" uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1270 kişi yakalandı, 64 şüpheli gözaltına alındı ve 362 araç trafikten menedildi.

Aykut Karadağ   | 28.10.2022
Türkiye geneli eş zamanlı "huzur güven" uygulamalarında aranan 1270 kişi yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının yakınında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde belli periyotlarla gerçekleştirilen suç ve suçluyla mücadeleye yönelik uygulamalar aralıksız sürüyor.

Uygulamalar, başta asayiş, terör ve narkotik olayları ile göçmen kaçakçılığı olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflerine yönelik yapılıyor.

Bu kapsamda, yılın 10 aylık döneminde iki kez "Türkiye Huzur Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamalarda, 1270 aranan şahıs yakalandı, 64 şüpheli gözaltına alındı ve 19 kayıp kişiye ulaşıldı.

Denetimlerde 332 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 127 bin 469 araç kontrol edildi, 121 aranan araç tespit edildi, 362 araç trafikten menedilerek, 6 bin 268 araca cezai işlem uygulandı.

6 bin 492 metruk binanın kontrol edildiği uygulamalarda, 6 bin 224 park-bahçe, 13 bin 915 iş yeri olmak üzere 20 bin 139 umuma açık yer denetlendi, 30 iş yerine ceza yazıldı.

Ayrıca uygulamalarda, 24 ruhsatsız tabanca, 21 tabanca şarjörü, 11 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 109 mermi, 11 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 3 bin 46 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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