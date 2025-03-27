"Türkiye Araştırmaları Vakfı Diplomasi Okulu" için başvurular sürüyor
"Türkiye Araştırmaları Vakfı Diplomasi Okulu" için başvurular devam ediyor.
Ankara
Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, alanında uzman 30 ismin ders vereceği okula başvurular 30 Mart'ta sona erecek.
Vakıf tarafından düzenlenen sertifikalı 10 haftalık çevrim içi eğitim programı, özelde Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu Sınavı'na hazırlık yapmak, genelde de diplomasi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik özel tasarlandı.
Program, diplomasi, uluslararası ilişkiler ve hukuk alanlarında geniş bilgi birikimi sağlamayı hedeflerken modern diplomasi uygulamaları ve güncel küresel meseleler üzerinde de yoğunlaşıyor.
Alanında uzman akademisyenler ve diplomatlar tarafından teorik dersler verilecek olan program kapsamında güncel vaka analizleri ile interaktif tartışma oturumları düzenlenecek.
10 hafta olarak planlanan programda dersler, 4 Nisan-15 Haziran'da salı, cuma ve pazar günleri 21.00-22.30 saatlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek.
Katılım ücretinin 1.000 lira olduğu programda sertifika almaya hak kazanmak için derslere en az yüzde 70 katılım şartı bulunuyor. Almaya hak kazanan katılımcılara sertifikaları mail yoluyla iletilecek.
Diplomasi Okulu'na katılım, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu sınavına hazırlanan kişilerin yanı sıra diplomasiye ilgi duyan herkese açık.
Programa başvurular, "https://forms.gle/rtGG7gMgMQ5vD3HE6" adresi üzerinden alınacak. Adaylar, ayrıntılı bilgiye "https://turkiyearastirmalari.org/2025/03/13/egitim/turkiye-arastirmalari-vakfi-diplomasi-okulu-2024-2025-bahar/" adresi üzerinden ulaşabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.