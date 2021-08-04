Türk Silahlı Kuvvetlerinden yangın söndürme faaliyetlerine destek
Türk Silahlı Kuvvetleri, yangın söndürme faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2021
Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir.#MSB #TSK