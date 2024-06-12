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Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ahmet Alp Özden  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif TBMM'de kabul edildi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

TBMM

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Ulaştırma alanında düzenlemeler için kanun teklifi komisyonda kabul edildi

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