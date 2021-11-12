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Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Elif Küçük, Kaan Bozdoğan   | 12.11.2021
Türk Konseyi liderleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi Fotoğraf: İsa Terli - Anadolu Ajansı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere İstanbul'a gelen Türk Konseyi'ne üye ülkelerin liderleri ve heyetler, tekneyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra adaya varan liderler ve heyet üyelerini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde karşıladı. 

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