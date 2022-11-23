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Türk Kızılaydan Düzce'deki afetzedelere barınma ve beslenme desteği

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından barınma, battaniye ve gıda gibi hizmetlerle vatandaşların yanlarında olduklarını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.11.2022
Türk Kızılaydan Düzce'deki afetzedelere barınma ve beslenme desteği

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremin ardından Düzce, Ankara, İstanbul Afet Müdahale Merkezleri ile Bolu, Zonguldak, Yalova ve Sakarya Şube Başkanlıklarından 100'den fazla uzman personelin bölgeye intikal ederek, çalışmalara başladığı belirtildi.

Bölge şubelerinden de yüzlerce Kızılay gönüllüsünün Kızılay ekiplerine destek için sahaya çıktığı aktarılan açıklamada, bölgede 11 ikram aracıyla geceyi dışarıda geçirenlere beslenme ve sıcak içecek desteği verildiği, soğuktan etkilenmemeleri için de battaniye dağıtıldığı kaydedildi.

Ayrıca olası bir kan ve plazma ihtiyacına karşı ise Düzce Kızılay Bölge Kan Merkezinin acil durum stoklarının takviye edildiği belirtilen açıklamada, Kızılayın halk sağlığı ekiplerince de afetin psikolojik etkilerinin azaltılması amacıyla psikososyal destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdür İbrahim Altan ve Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer'in de Düzce Merkez ilçesinde ve Gölyaka'da çalışmaları bizzat koordine ettiği bildirildi.

Genel Başkan Kınık, yaptığı açıklamada, "Bu bölge depremlere ve sismik hareketlere aşina. Çok büyük bir panik havası yok. Afet müdahale planlaması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Barınma, battaniye ve gıda gibi hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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