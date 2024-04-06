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Türk Kızılay, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Türk Kızılay, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderecek

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.

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