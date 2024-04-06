Türk Kızılay, yardım kolisinin ulaştığı Gazzeli Renad'ın sevincini paylaştı
Türk Kızılay, Gazze'ye gönderilen yardım gemisindeki gıda kolisinin ulaştığı Filistinli Renad'ın sevincini paylaştı.
Ankara
Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gönderdiği gıda kolilerinden birini açan Gazzeli kız çocuğu Renad'ın videosuna yer verildi.
Paylaşıma, "Gazze'den sıra dışı bir kutu açılış videosu. Gazze için 7'nci yardım gemimizle sevk edilen gıda kolilerinden biri sevgili Renad'ın evine ulaşmış. Gazze için daha çok yardım, daha çok umut." notu düşüldü.
Videoda, yardım kolisini açan Renad, koli içindeki gıda malzemelerini tek tek sayarken, yaşadığı mutluluğu da dile getiriyor.
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— Gazze için 7’nci yardım gemimizle sevk edilen gıda kolilerinden birini sevgili Renad açmış— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 6, 2024
— Gazze için daha çok yardım, daha çok umut
Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından "Gazze’den sıra dışı bir kutu açılış videosu" notuyla Türkiye'den Gazze Şeridi'ne ulaşan yardımlara… pic.twitter.com/de9Ek2bJJF