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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit çalışmalarına ilişkin, "Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." dedi.

Mümin Altaş  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum

Ankara

Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1,5 saat görüştüklerini ifade eden Atalay, Erdoğan'a asgari ücret görüşmeleri konusunda hangi aşamada olduklarını aktardığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bu gece bir görüşme gerçekleştireceğini bildiren Atalay, şunları kaydetti:

"Sabah Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilettim. Belli bir noktaya geldik."

Görüşmede herhangi bir rakam telaffuz edilip edilmediği sorulan Atalay, "Onları söylemenin bir anlamı yok. Ben konuştuktan sonra bir daha ne işçi ne TÜRK-İŞ konuşur. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemeyeyim. Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Yarın ya da en kötü çarşamba günü belli bir yere varırız." ifadesini kullandı.

Belirlenecek asgari ücretin kim tarafından açıklanacağı sorulan Atalay, "Bakan Bey ile açıklama yapacağız." cevabını verdi.


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