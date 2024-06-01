Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,800.00
BTC/USDT
67,761.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısı yapmak için protesto gösterisi düzenliyor
logo
Gündem

Türk Hava Kuvvetlerinin 113. yılı Yeşilköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113. yılı kapsamında Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlama etkinliği düzenledi.

Ümit Türk  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Türk Hava Kuvvetlerinin 113. yılı Yeşilköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Bandosu'nun saat 13.00'de verdiği konserle başlayan etkinliğe katılanlar Türk havacılık tarihi açısından öneme sahip 60 uçağın sergilendiği müzeyi de gezdi.

Ardından savaş pilotu olan, Hava Yüzbaşı Emrah Bayrı, Türk havacılığı hakkında söyleşi yaptı.

Bayrı, kutsal vatan semalarını korumak için 113 yılda birçok şehit verildiğini dile getirerek, "İstiklal Ordumuzun Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinin tarihi, okul ve uçuş eğitimleri hakkında bilgiler aktaran Bayrı, gençlerin "Bir jet pilotu nasıl olunur?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bayrı, 15 ay uçuş eğitiminin ardından jet pilotu olarak kıtalara gitmeye hazır hale geldiklerini, sürecin harbe hazırlık eğitimleriyle devam ettiğini belirtti.

Söyleşinin ardından Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 111, 126 ve 193. filoda görevli ekipler, "Süper Mushshak", "F-4" ve "F-16" uçaklarıyla müze üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Eskişehir 111. Filo Komutanı Hava Pilot Albay Rahmi Akgün, uçakla kurulan telsiz bağlantıdan yansıtılan seste alandakileri selamlayıp, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113'üncü yılını kutladı.

Albay Akgün'ün, "İstikbal" diyerek yaptığı seslenişe, alandaki vatandaşlar "Göklerde" karşılığını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
DMM, "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapılan kartların kapatılacağı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
İstanbul'da seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Ordu'da annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı

Benzer haberler

Türk Hava Kuvvetlerinin 113. yılı Yeşilköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı

Türk Hava Kuvvetlerinin 113. yılı Yeşilköy'de gösteri uçuşuyla kutlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet