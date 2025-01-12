Türk Hava Kuvvetleri unsurları Karadeniz'de eğitim görevi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.
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Türk Hava Kuvvetleri özgürlüğümüzün ve millî menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz’de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2ksjRguOHj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2025