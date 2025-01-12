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Türk Hava Kuvvetleri unsurları Karadeniz'de eğitim görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Türk Hava Kuvvetleri unsurları Karadeniz'de eğitim görevi icra etti

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.

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