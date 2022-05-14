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Türk dünyasının iletişimini güçlendirecek toplantı İstanbul'da devam ediyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın dördüncüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da devam ediyor.

Sefa Mutlu   | 14.05.2022
Türk dünyasının iletişimini güçlendirecek toplantı İstanbul'da devam ediyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla katılımcılara hitap ettiği toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev de katıldı.

Toplantıya ayrıca Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar Umarov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Güvenlik Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Peter Sztaray, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Khojayev, Kırgızistan Kültür Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Enformasyon Politikası Müdürü Salkyn Sarnogoyeva, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev heyetleriyle iştirak etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde "Türk Dünyasında Kamu Diplomasisinin Yükselen Gücü: Dizi-Film Sektörü", "Türk Dünyasının Dijital Geleceği: Metaverse", "Türk Dünyasının Ortak Gelecek Vizyon Işığında Yayıncılıkta İş Birliği Olanakları", "Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı paneller düzenleniyor.

Anadolu Ajansı standı katılımcılardan ilgi gördü

Toplantı kapsamındaki etkinliklerde Anadolu Ajansı (AA) da yerini aldı.

AA standı, katılımcılardan ve panelistlerden ilgi gördü. Ziyaretçiler stantta kurum ve çalışmaları hakkında bilgi alırken, AA'nın eserlerini de yakından inceleme imkanı buldu.

Stantta Türkiye ve dünya gündeminin önemli olaylarının kronolojik olarak sunulduğu AA yıllıklarının yanı sıra birçok yayın, ziyaretçilere sunuldu.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de AA standını ziyaret etti.

Etkinlik alanında Türk dünyasını yansıtan, Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan bir de sergi açıldı.

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