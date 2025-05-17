Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,493.10
BTC/USDT
103,463.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor

Türk ordusu bünyesinde görev alarak hem zorlu muharebe ortamlarında hem de deprem, sel gibi doğal afetlerde hayat kurtaracak Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), zorlu eğitim süreçlerinden geçiyor.

Hüseyin Bağış  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Manisa

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile dost ve müttefik ülkelerde görevli subay ve astsubayların gönüllü olarak başvurduğu 52 haftalık AKİP eğitiminde kursiyerler farklı branşlarda yoğunlaştırılmış programlara tabi tutuluyor.

Haritacılık, dikey rüzgar tüneli, yaz ve kış dağcılığı, su üstü kurtarma, kurtarma yüzücülüğü, mekanik nişancılık, komanda temel kursu, küçük birlik harekatı, esarete karşı koyma ve hayatta kalma gibi alanlarda NATO standartlarında eğitim alan askerler, Türk ordusunun çeşitli zorlu durumlarda ihtiyacı olana uzanan "yaşam eli" oluyor.

Muharebe ortamında gereken durumda askerlerin hayatını kurtaran AKİP, barış döneminde deprem, sel, yangın gibi doğal afetler durumunda da yaşam mücadelesi veren sivillerin yardımına yetişiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teorik ve uygulamalı eğitim

İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından yürütülen Personel Kurtarma Temel Eğitiminin askeri serbest paraşüt safhası, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştiriliyor.

Eğitimin 8 haftalık askeri serbest paraşüt temel eğitim bölümü hem teorik hem uygulamalı aşamalardan oluşuyor. İlk iki hafta yer eğitimi olarak icra ediliyor. Bu sürenin ilk haftasında kursiyerler, dikey rüzgar tünelinde havayla uyum sağlarken, ikinci haftada acil durum senaryoları ve paraşüt katlama teknikleri üzerinde çalışıyor.

Geriye kalan 6 haftalık süreçte ise atlayış eğitimleri icra ediliyor. Kursiyerler ilk atlayışlarını yanlarında iki öğretmen eşliğinde gerçekleştiriyor. Eğitimlerin değerlendirilmesi sonrası yeterli görülen personel, atlayışlarını tek başına yapmaya başlıyor. Eğitimler kapsamında 10 bin fit irtifadan atlayış yapılıyor, 4 bin 500 fitte altimetre kontrolü ile paraşütler açılıyor.

Eğitim sonunda kursiyerler, gece görüş gözlüğü ve oksijen sistemiyle yüksek irtifadan atlayış yapabilecek, silah ve mühimmatla hedef bölgeye sızma harekatı gerçekleştirebilecek yeterliliğe ulaşıyor.

"En zorlu görevler için hazır hale geliyorlar"

Eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Binbaşı Emre Ercan, verilen eğitimlerin hem fiziki hem psikolojik açıdan çok yönlü olduğunu belirtti.

Eğitimin 2. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı tarafından verildiğini dile getiren Ercan, Arama Kurtarma İhtisaslı Personel yetiştirilmek üzere Personel Kurtarma Temel Eğitim ve uçucu personele yönelik NATO standartlarında hayatta kalma, kaçma ve kurtulma eğitimleri verildiğini anlattı.

Kursiyerlerin meşakkatli bir süreçten geçtiğini ifade eden Binbaşı Ercan, "Her türlü doğa şartlarında, barışta ve savaşta tehdit seviyesi ne olursa olsun kazazede durumuna düşen personeli dost topraklara getirmek üzere eğitiliyorlar. Fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu olan bu eğitimi başarıyla bitirenler, kendilerini bekleyen en zor görevlerin dahi üstesinden gelecek şekilde harbe hazır olarak kıtalarındaki yeni görev yerlerine katılıyorlar." dedi.

Ercan, Akhisar'da askeri serbest paraşüt eğitiminin dünyadaki en iyi eğitimlerden biri olduğunu kaydederek "Kursiyerlerimiz paraşüt eğitimi sonrasında gece şartlarında gece görüş gözlüğüyle yüksek irtifadan oksijen sistemi kullanarak bilinmeyen bir araziye, görevde kullanacakları silah, mühimmat ve teçhizatı da yanına alarak nokta hedefe sızma harekatı gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşıyorlar. Tüm eğitimlerde olduğu gibi bu eğitimde de kılavuzumuz 'Eğitimde ter dökmeyen, savaşta kan döker' prensibidir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin barış diplomasisine ilişkin paylaşım
Bursa'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
11 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 86 şüpheli tutuklandı
Mehmetçiğin "keskin burunları" Gemlik'te eğitiliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor

Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet