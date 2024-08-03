TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz: Nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı bizim yeni kızılelmamız
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin bağımsızlığı, nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı bizim yeni kızılelmamız." dedi.
İstanbul
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılımı ve alandaki atmosferi değerlendirdi.
Yılmaz, Beyazıt ve Eminönü'nden Ayasofya'ya akın akın coşkulu insanların geldiğini söyledi.
Bugün çok büyük bir umut içinde olduklarını kaydeden Yılmaz, "Perşembe günü, 7 Ekim'in üzerinden geçen 300'üncü günüydü, bu adaletsizliğin, soykırımın, savaş suçlarının ama görüyoruz ki başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün Türkiye bu adaletsizliğe, soykırıma karşı çıkıyor. 300 gün çok uzun bir zaman ama insanlarımız istikrarlı bir şekilde tepkilerini tekrar tekrar ortaya koyuyorlar, protestolar yapıyorlar, haksızlığa karşı duruyorlar. Özellikle meydanda çok sayıda gencimizin, annemizin, küçük çocuğun olması bizi büyük bir umuda sevk ediyor." ifadesini kullandı.
Yılmaz, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açıldığını hatırlatarak, "Bu bizim kızılelmamızdı. Artık yeni bir kızılelmamız var. Kudüs'ün, Filistin'in, Gazze'nin bağımsızlığı, nehirden denize özgür bir Filistin'in varlığı bizim yeni kızılelmamız. İnşallah bu gençlikle, bu bilinçli toplumla, Cumhurbaşkanı'mızın rehberliğiyle bu umudumuza, kızılelmamıza kavuşacağız." diye konuştu.
"Boykotu sürekli devam ettirmemiz gerekiyor"
Filistin için yapılan tüm protestolara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
"Yine görüyoruz ki gençler burada başroldeler. Reflekslerini, hassasiyetlerini, haksızlığa, adaletsizliğe karşı tepkilerini gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler. Boykot konusunda çok hassas olmamız, boykotu sürekli devam ettirmemiz gerekiyor. Bu, odaklı veya toplu boykot olabilir. Tabii ki bazı yüksek teknoloji, endüstri ürünü olan markaları belki boykot etmek mümkün değil ama en azından birkaç ürünle birlikte boykotumuzu devam ettirip istikrar sağlayabilirsek muhakkak Filistin direnişine büyük katkı sağlayacak. Gösterdiğimiz en küçük mücadeleyi bile hiçbir zaman küçümsememeliyiz. Muhakkak bunlar damla damla büyüyecek, bir nehir olacak, sonra denize dönüşecek ve inşallah Filistin'in kurtuluşu için hep birlikte büyük bir güç haline gelecek."
Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamalarının kendilerine büyük motivasyon sağladığını da sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.